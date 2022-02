Korfbal voor de jongsten bij Sios

VELP – Op zaterdag 12 februari beleefden peuters en kleuters een sportieve ochtend bij Sios in Sporthal de Dumpel in Velp. Er werd door de kinderen enthousiast gesprongen, koprollen gedaan, touwgetrokken, met pittenzakken gekegeld en er waren diverse balspellen met kleine en grote ballen. De kinderen genoten enorm en vonden het leuk om naast de gymoefeningen ook met de ballen te spelen. Het werd een sportieve ochtend, waarna de deelnemers enthousiast riepen dat ze volgende keer weer komen sporten.

Korfbalvereniging Sios’61 is een gezellige Kidsclub gestart op de zaterdagmorgen. De Kidsclub is voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar die lekker veel willen bewegen. Op zaterdagen 12 maart en 2 april wordt er lekker gespeeld in sporthal de Dumpel. In het voorjaar en de zomer wordt er gespeeld in de buitenlucht op sportpark Overhagen. Het wordt aangeraden om gymschoenen en sportkleding te dragen. Aanmelden is niet nodig en de kinderen kunnen gratis meedoen.

www.sios61.nl