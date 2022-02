KNVB Voetbalfestival bij sc Rheden

RHEDEN – Op woensdag 2 maart, in de voorjaarsvakantie, is er weer een KNVB Voetbalfestival bij sc Rheden. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Incluzio Jeugdwerk. Alle jongens en meiden van 8 tot en met 15 jaar, vanaf groep 5, kunnen komen voetballen. Er zijn elf oefeningen, waaronder een skill game, gatendoek, snelheidsmeter, smartgoals, 2×2 en 4×4, een gatendoek en een quiz. De kantine is open voor een drankje of wat lekkers. Het voetbalfestival duurt van 11.00 tot 14.00 uur. Dankzij donaties van de Ik buurt mee!-actie is deelname gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en dat kan tot en met maandag 28 februari via jeugdcommissie@scrheden.nl.