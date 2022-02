KNVB-cursus spelbegeleider

REGIO – Sc Rheden, vv Dieren en EDS Ellecom hebben de handen ineengeslagen en bieden jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud de mogelijkheid om gratis de cursus spelbegeleider-pupillenscheidsrechter van de KNVB te volgen. Na de cursus kunnen de deelnemers pupillen- en juniorenteams begeleiden tijdens wedstrijden. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur, één in Dieren en één in Rheden. Daarnaast is er zelfstudie en moeten opdrachten worden gedaan, dit kost ongeveer 5 uur. Ook is er een ervaringsdeel van twee stage-wedstrijden. Jongeren die de cursus willen volgen, kunnen zich tot en met 28 februari aanmelden via scheidsrechters@scrheden.nl. Begin maart wordt bepaald wanneer de cursus van start gaat. De cursus kan gratis worden aangeboden dankzij deze samenwerking en het sport- en beweegakkoord Rheden/Rozendaal.