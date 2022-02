Klassieke klanken uit de Hallse kerk

HALL – De culturele bijeenkomsten mogen weer doorgaan en de mooie Ludgerus Kerk in Hall was zondag 6 februari het prachtige decor voor een barokconcert. Onder leiding van Paulien Kostense werd er een mooi programma ten gehore gebracht met hoogtepunten uit de barokperiode. Alle muziek werd gespeeld op barok-instrumenten of kopieën van instrumenten uit die tijd. Twee barokviolistes van het ensemble zijn verbonden aan het conservatorium van Utrecht en hebben de strijkers gecoacht. Barokhoboist Stephan Esmeijer heeft de blazers onder zijn hoede genomen. Het publiek genoot van een heerlijk concert in een sfeervolle ambiance.

Foto: Han Uenk