Kindertuin Rozendaal zoekt vrijwilligers

ROZENDAAL – In Vriendentuin de Beek aan de Rosendaalselaan zijn jonge tuinders vorig jaar april enthousiast aan de slag gegaan in hun eigen moestuin. Onder begeleiding van vrijwilligers ontdekten ze hoe je groente en bloemen kunt laten groeien en bloeien en wat het nut is van kleine beestjes in de aarde In oktober werd de laatste oogst binnengehaald. De kinderen willen dit jaar graag door en dat kan niet zonder vrijwilligers. Gezocht worden mensen die eens per maand op zaterdagmiddag samen met twee andere vrijwilligers de kinderen willen begeleiden. Er zijn 10 tot 12 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Er wordt getuinierd van 14.00 tot 15.30 uur. Daarnaast worden ook allerlei andere activiteiten aangeboden die te maken hebben met de natuur. De werkgroep Kindertuin zorgt voor de coördinatie van de activiteiten, de instructie en begeleiding. De vrijwilliger wordt gevraagd zich te verdiepen in de aangeboden informatie. Mensen die van april tot oktober lekker met de kinderen aan de slag willen en hun kennis over tuinieren willen delen, kunnen zich aanmelden via kindertuin.rozendaal@gmail.com. Kijk op Facebook (Kindertuin Rozendaal) voor meer informatie.