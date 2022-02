Keuzehulp voor energiecontract

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden helpt inwoners met het maken van keuzes op het gebied van energiecontracten. Samen met bureau BS&F en Consumind is een tool ontwikkeld om inwoners met een smalle beurs hierover te adviseren. Deze is te vinden op www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie.

De prijzen van energie stijgen op dit moment hard en veel mensen twijfelen wat zij moeten doen: overstappen naar een andere leverancier of juist niet, kiezen voor een variabel of vast contract. Voor de meeste inwoners met een vast energiecontract geldt dat ze deze het beste kunnen aanhouden. Maar vooral voor mensen met een variabel energiecontract kan het beter zijn om over te stappen naar een andere leverancier. Op de site www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie staat een aanbod van goedkopere energiecontracten van een aantal geselecteerde energieleveranciers. Via deze site kunnen inwoners zich aanmelden voor een videogesprek over of overstappen de beste keuze is of niet. Gezondverzekerd is ook bereikbaar via tel. 085-3035389.

Met deze hulp wil de gemeente stappen zetten op het gebied van schuldenpreventie. “In deze tijd dat energieprijzen de pan uitrijzen, helpen wij onze inwoners graag om te kijken of zij bij hun huidige leverancier nog op hun plek zitten of dat zij kunnen besparen door over te stappen”, aldus wethouder Gea Hofstede. Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft namelijk te maken met problematische schulden. Daar komt bij dat in de huidige energiecrisis ook nog eens ongeveer 650.000 huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Zij kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen en staan daardoor soms letterlijk in de kou.

Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij Formulierenhulp van Humanitas. Op maandagochtend is er van 9.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur in het Duynhuis in Dieren. Op woensdagmiddag is er van 13.30 tot 15.30 uur in loop in buurthuis de Poort in Velp en op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis in Rheden.