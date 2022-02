Kennismaken met het carillon

DOESBURG – De bovenbouwgroepen van de Doesburgse basisscholen maken de komende weken kennis met het carillon in de toren van de Martinikerk. De eerste groep heeft onlangs de torentrap beklommen om een kijkje te nemen bij de 48 carillonklokken. Stadsbeiaardier Frans Haagen gaf uitleg en demonstreerde hoe het klokkenspel werkt. Ook lieten de kinderen zelf in de speelcabine de klokken klinken. Natuurlijk klonken er ook populaire melodieën, zoals uit de films van Harry Potter.

Daarna werd nog even doorgeklommen naar de trans van de toren, zodat de kinderen over de stad konden uitkijken. Weer beneden werd er in het Streekmuseum De Roode Toren een speurtocht met opdrachten gehouden langs allerlei wetenswaardigheden uit Doesburgs verleden.

Deze eerste excursie was meteen al een groot succes, meldt de organisatie van de Stichting Doesburgs Carillon. De kinderen waren enthousiast. Dit scholenproject geeft hen een mooie ontmoeting met de muzikale en historische cultuur van de stad. Op woensdagen 23 februari, 23 en 30 maart èn later in het jaar vinden de volgende van deze educatieve evenementen voor de schooljeugd plaats.