Judo bij WIK Rheden

RHEDEN – Sportvereniging WIK Rheden biedt judo voor kinderen van alle leeftijden. “Judo is bij uitstek geschikt om vanaf erg jonge leeftijd te beoefenen. Het is geen doel om een goede judoka te worden, maar om vertrouwd te raken met anderen, met jezelf, met mogelijkheden van je lichaam en met het veilig vallen en stoeien. De motorische en mentale ontwikkelingen staan voorop”, legt de club uit. Er is op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.15 uur les voor de allerkleinsten. Oudere kinderen zijn welkom tussen 14.15 en 15.15 uur. Het WIK-huis is te vinden aan de IJsselsingel 95 te Rheden. Aanmelden voor een proefles kan via secretariaat.wikrheden@gmail.com.