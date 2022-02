Jubilarissen bij de Eerbeekse Boys

EERBEEK – Begin januari is het bestuur van de S.V. Eerbeekse Boys druk geweest om alle jubilarissen van dit jaar te huldigen. Helaas kon dit niet traditiegetrouw op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De jubilarissen ontvangen normaliter in een bomvolle kantine een blijk van waardering en een persoonlijk noot van de voorzitter. Nu zijn de jubilarissen verrast aan de voordeur. Iedereen kon zo toch in het zonnetje gezet worden. Op de foto staat Geert Gierman. Hij is 70 jaar lid van de club.