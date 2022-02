Jongeren gezocht voor organisatie Spoken Word-project

REGIO – Kunstkring Voorst en de Bibliotheek Brummen|Voorst zoeken jongeren die een Spoken Word-project willen organiseren. Het is de bedoeling dat 5 tot 8 jongeren in de leeftijd van 14 tot 19 jaar samen een team vormen, dat ervoor zorgt dat zo’n evenement er komt. Er is een budget beschikbaar en er is hulp. Jongeren uit de hele regio Deventer – Zutphen – Apeldoorn zijn welkom.

Voorzitter van de Kunstkring Ton Kock is enthousiast: “Spoken Word krijgt steeds meer aandacht onder jongeren. De naam zegt het eigenlijk al. Een ‘spoken word’ is een gesproken tekst waarbij de nadruk ligt op hoe je iets vertelt of voorleest. Zie het als ‘woordkunst’. Een voorbeeld? Tijdens de dodenherdenking op 4 mei las Amara van der Elst op indrukwekkende wijze haar gedicht voor aan het publiek op De Dam in Amsterdam. Hoe mooi zou het zijn als hier in de regio een ‘woord-evenement’ voor jongeren komt! En dat jongeren zélf aan óns laten zien hoe het moet.”

Miriam Gerritsen, coördinator Jeugd en Educatie van de Bibliotheek Brummen/Voorst, valt hem bij: “Voor jongeren die zo’n organisatieklus willen aangaan, wordt het een prachtige uitdaging. Stel je voor: je gaat samen met leeftijdsgenoten uit gemeenten binnen de Stedendriehoek een team vormen. Samen ga je aan de slag met de voorbereiding, de promotie en hoe het Spoken Word-project eruit gaat ziet. We hebben daarvoor organisatietalenten en creatievelingen nodig.”

Om de activiteit te organiseren, gaat het team verschillende dingen doen, zoals het opstellen van een draaiboek en creatieve ideeën ontwikkelen. Maar ook afspraken maken over locatie, datum en tijd. En over vormgeving en promotie. Ook kunnen ze voor de deelnemers voorbereidende workshops organiseren. Met elkaar verdelen ze de taken.

De jongeren worden niet in het diepe gegooid. Er is hulp ingeschakeld van het project Jongerenambassadeurs. Dat is een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). Al meer dan 400 jongeren zijn op allerlei plaatsen in Nederland als ‘jongerenambassadeurs’ actief of actief geweest. Bij verschillende maatschappelijke organisaties, maar ook bij bedrijven en overheidsinstanties. De organisaties zijn zeer tevreden over hun inzichten en adviezen. Een jongerencoach helpt hen desgevraagd met raad en daad. Ook krijgen ze een starttraining zodat ze optimaal voorbereid het traject ingaan.

Wie wil meehelpen aan deze uitdagende klus, kan zich aanmelden op https://www.jongerenambassadeurs.com/aanmelden-jongerenambassadeur of een bericht sturen naar 06-18530825.