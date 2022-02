Jaarverslag Maatschappelijke Advies Raad

GEM. BRUMMEN – De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) van de gemeente Brummen heeft onlangs haar jaarverslag over 2021 uitgebracht. De raadsleden hebben het afgelopen jaar adviezen uitgebracht over het informatie- en communicatieplan Berenschot, dat van grote invloed is op de toekomstige regelingen op het sociaal domein naar aanleiding van de grote tekorten, die in het recente verleden zijn ontstaan. Daarnaast is er onder andere geadviseerd op het gebied van Beschermd Wonen, op het beleidsplan Schuldhulpverlening en de wachttijden bij het Team voor Elkaar.

De Maatschappelijke Advies Raad (MAR) is een door het gemeentebestuur van Brummen ingesteld orgaan dat tot doel heeft het sociaal maatschappelijk belang van inwoners te verwoorden door gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan het College van Burgemeester en Wethouders die betrekking hebben op het beleid binnen het sociaal domein. Het betreft het belang van inwoners die op een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente. Het gaat derhalve over zaken die vallen onder of raakvlakken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en Participatiewet. Tevens komt de MAR op voor de belangen van inwoners op het brede terrein van gezondheid en welzijn voor zover de gemeente er met beleid invloed op kan uitoefenen.

www.marbrummen.nl