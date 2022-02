IVN wandeling Stilte op de Veluwezoom

LAAG-SOEREN – IVN Oost-Veluwezoom houdt op zondag 20 februari een wandeling over de Veluwezoom. De start is om 13.00 uur op parkeerplaats de Elsberg/Lange Juffer aan het einde van de Schaapsallee in Laag-Soeren. De wandeling gaat door het gebied van de Weversbergen en Vossenbergen waar het nog echt stil kan zijn. Er wordt aandacht besteed aan mindfulness in de natuur, een bewustwordingsproces van eigen gedachten en volledige beleving van het nu. Ook is er aandacht voor het ontluikende voorjaar. Er wordt ongeveer 8 kilometer gelopen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

www.ivnoostveluwezoom.nl