Internetcafé gaat verder als Digicafé

DIEREN – Het internetcafé van de Bibliotheek Veluwezoom gaat in 2022 verder onder de naam Digicafé. De nieuwe naam is ingegeven door het feit dat deze maandelijkse bijeenkomsten niet alleen over het internet gaan, maar over veel meer digitale ontwikkelingen.

Het Digicafé is een maandelijkse, gratis bijeenkomst waar mensen terecht kunnen met alle vragen en uitdagingen die ze in de digitale wereld kunnen tegenkomen. Dit kan gaan over een smartphone, tablet of het lenen van e-books, maar ook over social media. Op maandag 7 februari is er een Digicafé in de bibliotheek in Dieren van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag 14 februari in de bibliotheek in Velp van 10.00 tot 12.00 en op 28 februari in het Dorpshuis in Rheden van 14.00 tot 16.00 uur.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/digicafe