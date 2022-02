Inschrijving jubileumrit Vael Ouwe

DIEREN – Op zaterdag 28 mei wordt dan eindelijk de 45e editie van de Vael Ouwe wielerrit gehouden. De inschrijving is inmiddels van start gegaan en is geopend voor zowel race- als recreatieve fietsers. Er zijn routes uitgezet van 60, 90, 125 en 160 kilometer. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen aan de gravelrit van 85 kilometer. Alle routes worden aangeboden in GPX-formaat en de 60 en 90 kilometer worden uitgepijld. De start is bij het voetbalterrein van vv Dierensche Boys in Dieren.

Meedoen aan toertochten van 125 en 160, evenals de gravelrit van 85 kilometer, kan alleen door voorinschrijving. Voor de 60 en 90 kilometer is voorinschrijving mogelijk, maar kan ook aan de start nog worden ingeschreven. Voorinschrijving loopt via www.vaelouwe.nl en is mogelijk vanaf 1 maart tot 14 mei. maar kan ook op 28 mei zelf worden ingeschreven. Voorinschrijven is mogelijk vanaf 1 maart tot 14 mei.

