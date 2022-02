In gesprek met de kerk

VELP – Op initiatief van Paus Franciscus is eind 2021 een wereldwijd voorbereidingstraject in gang gezet om te luisteren naar alle geledingen in de kerk. Daarom nodigt de Eusebiusparochie gelovigen uit om deel te nemen aan gesprekken die kunnen helpen ‘samen op de weg te gaan van Christus’. Dat noemt men het synodale proces. De wereldwijde resultaten worden besproken op een bisschoppensynode die in Rome in 2023 gehouden zal worden.

Bij deze geloofsgesprekken wordt besproken over kerkelijke activiteiten voldoende inspiratie, bemoediging en troost bieden, of er een goede balans is tussen ‘de weg naar God’ en ‘de weg naar naasten’ en over hoe en waar de kerk in de samenleving zichtbaarder zou moeten zijn.

Dit gesprek vindt plaats op zondag 27 januari, na de zondagsviering in de OLV Visitatiekerk aan de Emmastraat in Velp. Ook is er op zondag 6 maart na de viering een gesprek in de Emmauskerk aan de Rode Kruislaan in Dieren. Het is de bedoeling dat deze raadpleging zich niet beperkt tot de katholieke gelovigen, maar ook om te overleggen met andere christelijke denominaties, zodat het de oecumene ten goede komt.

Wie mee wil praten, kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat via secretariaat@eusebiusparochie.nl, onder vermelding van opgave synodaal gesprek.