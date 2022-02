Ik vind: Tegenstrijdig

In een nog niet zo lang geleden gehouden enquête bleek dat 90 procent van de plaatselijke bevolking het prettig tot zeer prettig vond om in Eerbeek te wonen. Dit in tegenstelling tot wat wij heden in de media terugvinden. Is men mondiger geworden, gaat men sneller naar de rechter, men protestacties organiseert en/of politieke winst wil behalen via pers(protest)berichten? En dat in het vroeger zo nederige Eerbeek, met soms stevige onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Gevolg; werkgelegenheid en een goed woonklimaat, behoudens het verlies van Henspapier in de 80-er jaren.

Aanwonenden van verschillende straten protesteren nu tegen verkeersgevaar, drukte en geluid. Hopelijk gaat straks, zonder lawaai en uitstoot, het vrachtvervoer elektrisch en worden fietspaden aangelegd. Een nieuwe uitvalsweg voor Folding Boxboard staat ter discussie. Het Burgersterrein kan/mag niet gebruikt worden als logistiek centrum. Hiervoor een bos opofferen of een bestaande camping de nek omdraaien? Misschien …. is er ruimte tegenóver De Kollergang.

De media meldden dat Groen Links twijfelt over cijfers die Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) publiceerde. Een rapport, waarin ook de Dorpsraad Eerbeek-Hall en de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken participeerden. Zegt GL hiermee dat ook deze instanties medeverantwoordelijk zijn voor de door haar betwijfelde cijfers? IKEL spreekt van ’onzorgvuldige’ aantijgingen. Ook de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030, waaronder provincie Gelderland, betreurt de GL-reactie. Zij zegt: “Waarom niet eerst een toelichting gevraagd.”

In Eerbeek is waarschijnlijk een grote groep die als ‘stilzwijgende meerderheid’ aangemerkt moet worden. Dat hierin de bijna 400 jarige papierindustrie een rol speelt door werkgelegenheid te creëren is logisch. De ‘vinger aan de pols’ kan/moet in een democratie. Het gezegde ‘waar mijn brood is, is mijn wonen’, geldt evenzeer. Blijf in gesprek, zonder het verwenste effectbejag (in negatieve zin inspelen op gevoelens van een publiek). Het 90% woongenot is hiervoor misschien wel dé aanleiding. Dit in gezamenlijkheid met hét gegeven dat papier vele malen milieuvriendelijker is dan die plastic zooi.

Bruno de Vries