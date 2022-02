Ik vind: Posbank

Als motorrijder zou ik het jammer vinden als de Posbank wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Maar als natuurliefhebber zou ik het nog enthousiaster toejuichen. Vanaf mijn jeugd kom ik er vaak, vroeger met mijn ouders, op de bromfiets of met de auto. Eerst ook nog over de Bloemersweg tussen de Posbank en Laag Soeren en over de Loenermark, waar alle asfaltwegen open waren voor gemotoriseerd verkeer. Het sluiten van gebieden voor gemotoriseerd verkeer was en is een offer. Maar dat offer is relatief gering. Wandelend en met (elektrische) fietsen en elektrische scooters blijven alle plekken bereikbaar. Als wordt besloten tot afsluiting, kan voor mindervaliden altijd een oplossing worden bedacht.

Het relatieve offer staat nog steeds niet in verhouding tot de toename van luxe die ik ervaar over de afgelopen decennia. Luxe die gepaard gaat met een forse toename van mijn energieverbruik, uitstoot van schadelijke gassen, productie van afvalstoffen en daarmee de negatieve effecten op de biotoop.

Joop Harms,

Dieren