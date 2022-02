Ik vind: Overschrijdend gedrag

De media hebben de afgelopen tijd bol gestaan van de ‘situatie op het werk’ bij het bedrijf van John de Mol. Het onderwerp is seksuele intimidatie. Maar ook als er geen seksualiteit bijkomt en het alleen over intimidatie gaat, moet het bespreekbaar zijn. Het is vreselijk, als mensen dit overkomt en alles gewoon in de doofpot wordt gestopt om het hachje van kwaadwillige mensen met macht te redden.

Mij is enkele jaren geleden grensoverschrijdend gedrag van een persoon overkomen. Zonder namen te noemen wil ik hier nu over praten.

Woonachtig in het Wilhelminapark in Eerbeek deed ik mee in een ‘Groengroep’, een groep vrijwilligers, die de bospercelen in onze wijk met handgereedschap onderhoudt. Mijn man en ik hadden destijds de hulp van de Rijdende Rechter ingeroepen, omdat wij last hadden van uit de hand gelopen wildgroei op het perceel van onze toenmalige buren. Naar aanleiding hiervan heeft een vrijwilliger van de Groengroep mij 100 meter verder in het bos, op veilige gehoorafstand van de andere vrijwilligers, te verstaan gegeven dat ik met die Rijdende Rechter moest ophouden.

Natuurlijk heb ik dat niet gedaan. Ik had voor de Groengroep kunnen bedanken. Heb ik niet gelijk gedaan. Ik heb de mensen laten weten, dat ik niet meer meedoe, omdat ik geen last meer wil hebben van die bepaalde heer.

Mijn handelswijze heeft toen een bommetje gelegd onder de Groengroep. Ik werd ’s avonds een uur lang opgebeld door een ‘vriendje’ van die heer, die mij probeerde duidelijk te maken, dat ik erg veel schade toebracht aan de heer die mij in het bos achterna had gezeten. De opbeller, die tijdens het telefoongesprek zei dat hij niet wist waar het over ging, had gek genoeg wel een mening.

De heer die me in bos achterna zat, is nog steeds een machtige heer in een politieke partij in onze gemeente. Op mijn leeftijd hebben hierboven genoemde heren gelukkig geen invloed op mijn pensioen en AOW. Dat is bij de meisjes die bij het bedrijf van De Mol misbruikt zijn wel anders.

Misschien moeten we eens veel breder gaan kijken naar hoe het er n onze maatschappij aan toegaat en beter op elkaar letten? Ook als het woord seksueel weg wordt gelaten, kan er nog heel veel misgaan. Of mag ik hierover niet praten?

Tineke Mäkel,

Eerbeek