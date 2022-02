Ik vind: Matrixborden

Heeft u het al gezien, de nieuwe tekst op de matrixborden aan het begin van het dorp? ‘Peuken en afval horen in een afvalbak, houd Brummen schoon’ staat er en ‘In Brummen is geen plek voor zwerfvuil’.

Nog steeds komt er veel afval op straat terecht. Iedere maand lopen de vrijwilligers van de Dorpsraadgroep BZZV (Brummen Zonder Zwerfvuil) hun rondes om het dorp weer schoon te maken, maar het is dweilen met de kraan open. Hopelijk worden door deze borden meer mensen bewust dat het afval niet op straat hoort. Wie wil er nou niet in een schoon dorp wonen?

Dorpsraad Brummen