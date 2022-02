Ik vind: Kleding lijsttrekkers

Als ik naar die foto op de voorpagina van de Regiobode van 9 februari 2022 kijk, dan schieten de tranen in mijn ogen. Hebben deze lieden soms geen fatsoenlijke kleding? Of gaan ze een boswandeling maken of in de schuur klussen? Het eerste wat je toch doet (als leider van een partij) is je fatsoenlijk aankleden! Hier moet ik dus op vertrouwen? Nou nee dus. Als ik hierop moet stemmen (behalve de dames dan en CDA en VPR ) … dan maar niet.

Marcel Overing

Velp