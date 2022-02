Ik vind: Derde optie Posbank

Handig, dat overzicht voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Regiobode van 23 februari en verhelderend (?!) dat alle partijen zo’n beetje hetzelfde denken over ‘de Posbank Open of Dicht’: een beetje van dit en een beetje van dat. Maar mijn standpunt staat er niet tussen: dicht voor alle gemotoriseerde verkeer, behalve voor voertuigen met een invalidenparkeerkaart. Dan toch maar blanco stemmen? Succes iedereen op 14, 15 en 16 maart!

Jaap Huurman, Velp

oud-PvdA-lid van gemeenteraden en provinciale staten