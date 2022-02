Ik vind: Bij de politieke raadzaal links af

Deze kop is een parodie op een lied in majeur ‘Bij Hoevelaken linksaf’. Ooit carnavalesk gezongen door wijlen Arie Ribbens. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse politiek, die velen koude rillingen geeft. De Rutte-kabinetten hebben Nederland beroofd van warme gevoelens en heeft velen in Mineur-stemming gebracht. Ook gemeentelijke (lees Brummense) politiek wordt hierdoor beïnvloed.

Zie de toeslagenaffaire, het rijker worden van de welgestelden, zorgen over zorg en politie, het armer worden van hen die al op de schopstoel zitten, duur wordende energie, woningnood, inflatie en géén indexatie van pensioenen. Zaken die de burger flink pijn doen. Het kabinetsklimaat is voor velen tot het nulpunt gedaald. Een behoorlijk deel van de Brummense bevolking zal dat, naast gemeentelijke ontevredenheden, ook zo zien en voelen.

De directeur der Nederlandse Bank, Klaas Knot, zei in het tv-programma Buitenhof: “Verkeerde inning door de Belastingdienst. Postbus-concerns betalen weinig tot niets en zij laat de gewone man er voor opdraaien” (of woorden van die strekking). Dat klopt. Voor luxueuze jachten is een oneindige wachtlijst en de voedselbank krijgt het drukker, óók in onze mooie gemeente Brummen.

Met het schoonmaken van de trap begin je op de bovenste trede. Ik denk dat men in de politiek op de werkvloer moet beginnen. Dáár wordt de pijn geleden. Tijdens de gemeenteraad-verkiezingen kan men óók in Brummen een ‘steen in de vijver’ gooien en gaan koersen op een bakboord-politiek, waardoor de sociaal-democratie zich kan onderscheiden ten opzichte van het neo-liberalisme. Dan kunnen wij vanaf de werkvloer kandidaats-raadsleden kiezen die volop gaan voor Brummense sociaal-maatschappelijke domeinen en niet staan voor wat hier in de tweede alinea geschreven staat. Zonder ruziënde splinterpartijen (zie raadsperiode ’18-’22) zou dát, in majeur, een mooi Brummens startpunt zijn.

B. de Vries,

Eerbeek