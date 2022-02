Ik vind: Anonieme helpster bedankt

Zaterdag 12 februari fietsten mijn man en ik van Doesburg naar Dieren om inkopen te doen. We maakten nog een rondje door Dieren. Ik dacht onder een stalen beugel van een reclamebord te lopen, maar liep er tegenaan en stortte met een bloedende hoofdwond ter aarde. Nou ja, het viel uiteindelijk toch mee – wat hechtingen bij de Acute Hulp in Arnhem, maar hoe kom je daar met je fiets? Gelukkig was er een vriendelijke dame, die aanbood haar auto te gaan halen en ons naar Doesburg te brengen. Vandaar konden wij de verdere afspraken gaan maken. Zij was bereid om ons zelfs naar de Acute Hulp te rijden! In de consternatie vergaten wij haar naam en telefoonnummer te vragen. Maar bij deze willen mijn man en ik haar hartelijk bedanken voor haar kordate en professionele optreden.

Ria Westerhuis

(ingekort door redactie)