Ik buurt mee! over nieuwe herenboerderij

VELP – De Ik buurt mee!-lezing op woensdag 23 februari wordt verzorgd door Carola van Andel en Maarten Scherrenburg. Zij zijn kartrekkers bij de Coöperatie Herenboeren Omgeving Arnhem en vertellen over hun initiatief om een Herenboerderij op te zetten

Herenboerderijen worden opgezet door groepen burgers en levert hen groente, fruit, eieren en soms ook vlees. De leden zijn niet alleen ‘afnemer’ van de producten, maar ze zijn economisch eigenaar. Dat betekent dat de leden verbonden zijn met de locatie, de teelt van de groenten en het fruit, begaan met het welzijn van de dieren, de natuur en het landschap. Carola van Andel en Maarten Scherrenburg laten in Velp zien hoe een herenboerderij er uit kan komen te zien. Verder vertellen ze over de vorderingen en de uitdagingen waar ze voor staan bij het realiseren van een Herenboerderij in deze omgeving. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

De lezing wordt woensdag 23 februari van 20.00 tot 22.00 uur gehouden bij Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Online meekijken kan ook. Deelname kost 5 euro op locatie en 3 euro thuis via streaming. Houders van een Gelrepas hebben gratis toegang, graag vermelden bij aanmelding. Aanmelden is verplicht en kan via www.eenpassievoorboeken.nl/activiteiten of in de boekhandel, liefst een week van tevoren.