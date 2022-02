HV Brummen wil starten met nieuwe teams

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen wil groter worden en starten met nieuwe teams. “Misschien heb je gehandbald en wil je in het seizoen 2022/2023 de oude schoenen weer uit de kast halen en je conditie weer op peil brengen na de coronaperiode”, roept zij op. In de leeftijdscategorie van 5 tot en met 8 jaar heeft de vereniging veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Zij hopen ook in de andere leeftijdscategorieën nieuwe leden enthousiast te maken voor de handbalsport. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met met het secretariaat via tel. 06-23701444, kijken op de website www.handbal-brummen.nl of mailen naar info@handbal-brummen.nl.