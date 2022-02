Hummelo in beeld voor woningbouw

HUMMELO – Het college van de gemeente Bronckhorst heeft de hoek Dorpsstraat en Zelhemseweg in Hummelo aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Op deze en kleinere locaties wordt bekeken welke mogelijkheden en behoeften er zijn voor nieuwbouw.

Onlangs heeft de gemeente Bronckhorst haar woningbouwambitie in heel Bronckhorst verhoogd van 1.700 tot 2.200 woningen tot 2030. Bronckhorst zet nu in op woningbouw in alle kernen en in het buitengebied. Burgemeester en wethouders hebben vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller woningen te kunnen realiseren. Eén van deze locaties is dus Hummelo, andere plekken zijn gevonden in Hengelo, Zelhem, Vorden en Steenderen. De locaties worden na elkaar ontwikkeld. Daarbij houdt de gemeente rekening met de vraag naar woningen op korte én lange termijn. Deze grotere uitbreidingslocaties zorgen voor een versnelling in de woningbouw.

Nu de keuze voor de locaties is gemaakt gaat de gemeente in samenwerking met de eigenaren van de locaties de plannen voor woningbouw concreet maken, waarbij rekening gehouden wordt met de directe omgeving. Bij de invulling van deze locaties blijft de gemeente sturen op het bouwen naar behoefte en de realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. Deze woningen dragen bij om vraag en aanbod op de woningmarkt in de hele gemeente Bronckhorst op korte én lange termijn in balans te brengen.

De grondeigenaren en de directe buren van de locaties zijn geïnformeerd. De gemeente organiseert voor elke locatie een algemene digitale informatiebijeenkomst, waar de keuze voor de locatie wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.bronckhorst.nl/uitbreidingslocaties.