Herbruikbaar zakje voor groente en fruit

GEM. BRONCKHORST – Inwoners van de gemeente Bronckhorst krijgen allemaal een herbruikbaar zakje voor het verpakken van groente en fruit in hun brievenbus. Het is een bedankje van Circulus en de gemeente voor het goed scheiden van afval.

Bronckhorster inwoners gooien jaarlijks per persoon 366 kilo afval weg. Maar liefst 86 procent daarvan wordt gescheiden ingeleverd. Dat maakt de gemeente Bronckhorst koploper op het gebied van afvalscheiding in Nederland. Wethouder Paul Hofman van afval en duurzaamheid is trots op zijn inwoners: “U scheidt uw afval erg goed en levert daardoor jaarlijks nog maar 51 kilo restafval aan. Dat is goed voor het milieu en met het gescheiden afval worden nieuwe producten gemaakt. Door de uitstekende scheiding blijft relatief weinig restafval over dat verbrand moet worden.”

Ieder huishouden ontvangt als bedankje een speciaal katoenen zakje voor het verpakken van groente en fruit, waarmee het gebruik van een plastic zakje niet nodig is