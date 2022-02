Heel Rheden heeft gebakken

GEM. RHEDEN – De actie Heel Rheden Bakt, die werd opgezet door de lokale afdeling van het CDA, is een succes geworden. Inwoners was opgeroepen iets te bakken voor een ander en daar is enthousiast op gereageerd. Meer dan veertig baksels zijn rondgebracht naar inwoners, vrijwilligers en organisaties in de gemeente Rheden die wel wat extra aandacht of waardering kunnen gebruiken. Zij konden genieten van cakes, taarten en cupcakes.

Zo kwam er een tip binnen van een familie waarbij de vrouw des huizes dit jaar is getroffen door een hersenbloeding. De vader houdt nu het huishouden draaiend met thuiswerken en de zorg voor de eigen kinderen en de pleegkinderen. CDA Rheden kijkt terug op een hartverwarmende actie, zeker in deze donkere dagen, die nog steeds in het teken van corona staan.