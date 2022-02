Heel Rheden Bakt voor elkaar

GEM. RHEDEN – CDA Rheden start de actie Heel Rheden Bakt en roept hobby-bakkers op om op zaterdag 12 februari een mooie taart, lekkere cake of ander baksel te maken. Deze baksels worden dan bezorgd bij mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Dit kan een mantelzorger zijn die zorgt voor een ziek familielid, vriend of buur, maar ook een eenzame senior, een hardwerkende zorgverlener, die vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat of die jongere die in het coronajaar veel leuke dingen moest missen.

Aanmelden kan via rhedenbakt@gmail.com. Vermeld naam en adres van de bakker en eventueel ook het adres waar het baksel naartoe kan worden gebracht. Alleen aanmelden om te bakken of iemand opgeven voor een traktatie kan ook. De enige voorwaarde is dat beiden in de gemeente Rheden wonen. Ook bedrijven die mee willen doen, kunnen zich aanmelden.

Het team van CDA Rheden haalt de baksels op zaterdag 12 februari op tussen 11.00 en 12.00 uur en bezorgt deze voor 16.00 uur bij degenen die het verdienen. CDA Rheden geeft op Facebook en Instagram baktips.