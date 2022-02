Hanny en Paul Hurenkamp dragen Brummense modezaak over

BRUMMMEN – De geruchten gingen al enige tijd door de regio, maar eindelijk geven Hanny en Paul Hurenkamp zelf de bevestiging. Per 15 maart hebben zij hun succesvolle modezaak verkocht aan de Van Uffelengroep. Deze groep bestaat uit 46 Van Uffelenwinkels en de damesmodemerken Expresso en Claudia Sträter. Hanny en Paul begonnen in 2003 als zelfstandig ondernemers en stuurden bijna 20 jaar met veel passie hun modezaak aan.

Begin november was er een eerste contact tussen Pieter Cox van de Van Uffelengroep en Paul Hurenkamp. “Pieter was onder de indruk van onze zaak in het dorp Brummen. Hij maakte er geen geheim van dat het zijn wens was om succesvolle modezaken in dorpen over te nemen. Hij wil de komende jaren graag groeien”, vertelt Paul.

Die eerste kop koffie bezorgde beide mannen stof tot nadenken over hun ondernemingen. Na een aantal goede gesprekken kwamen beide partijen tot een mooie deal en wordt Paul Hurenkamp Men & Women per 15 maart 2022 onderdeel van de Van Uffelengroep. “Hanny en ik zijn heel erg blij dat deze prachtige kans voorbij is gekomen en dat we onze modezaak kunnen overdragen”, aldus Paul. “Het gevoel is goed en ook bij de nieuwe eigenaar voelen we warmte en aandacht voor onze medewerkers. Dat vonden we uiteindelijk het allerbelangrijkste van de deal. Zij moeten verder en zijn voor ons heel erg bepalend geweest.”

De naam Paul Hurenkamp Men & Women zal nog geruime tijd aanblijven, evenals het goede merkenpakket. Wanneer dit eventueel zal veranderen, is niet bekend.

Het spijt Hanny en Paul dat zij hun vaste klanten niet zelf op de hoogte hebben kunnen brengen. ““Helaas is er tegen onze afspraak in en buiten ons medeweten om vorige week al een stukje in het Brummense Nieuws geplaatst over de overname. Dat was niet de bedoeling, we wilden eerst onze klanten informeren via een direct mail. Als er dan ook nog eens onwaarheden in zo’n artikel staan is dat zeer frustrerend!” besluit Paul

Als je Hanny en Paul vraagt wat ze nu gaan doen, geven ze unaniem antwoord: “We gaan heerlijk genieten van een nieuwe fase in ons leven. Het eerste jaar maar eens helemaal niks. Even tot mezelf komen en dan kijken wat er op mijn pad komt”, zegt Paul. “We houden van reizen en dat zullen we dan ook wat meer gaan doen als dit weer mogelijk is.”

Op zaterdag 12 maart zijn Hanny en Paul Hurenkamp voor de laatste keer aanwezig in de modezaak. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om ze gedag te zeggen onder het genot van een lekker drankje. “Wij willen al onze klanten heel erg bedanken voor de vele gezellige bezoekjes en het vertrouwen. Het ga jullie allen goed!”