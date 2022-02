Groot Brummens Dictee

BRUMMEN – Op vrijdag 4 maart vindt de uitgestelde 21e editie van het Groot Brummens Dictee plaats in de bibliotheek van Brummen. Aanvang is

19.30 uur, inloop met koffie/ thee vanaf 19.00 uur. De Werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen denkt dat het dictee nu goed plaats kan vinden. Daarbij wordt er natuurlijk heel goed op de veiligheid van de deelnemers gelet. Er is een minimum van 15 en een maximum van 45 deelnemers. Dit jaar wordt het dictee weer geschreven door de leden van de Taalmarkt. Het thema is Vergeten Woorden. Deelnemers kunnen zich dit jaar alleen individueel inschrijven en dus niet als team. Er wordt een nieuwe werkwijze geprobeerd waarbij alleen de moeilijke woorden hoeven worden opgeschreven. De dictees worden vlak voor de korte pauze ingeleverd en elke deelnemer kijkt vervolgens het dictee van een anonieme ander na, terwijl de correcte schrijfwijze wordt toegelicht. Net als altijd worden alleen de winnaars bekend gemaakt.