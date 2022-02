Gratis corona zelftesten

GEM.RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden met een smalle beurs kunnen gratis zelftesten krijgen om te testen op corona. Zij kunnen deze ophalen bij Humanitas en nu ook bij Incluzio.

Humanitas verstrekt op alle drie de locaties in de gemeente al gratis tests aan inwoners die op het spreekuur komen. Zie daarvoor www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/formulierenhulp-rheden.

Bij de balies van de informatiepunten van de Dorpsteams van Incluzio en op

op de spreekuren van de sociaal raadsvrouw kunnen inwoners van 18 jaar eens per week twee testen komen halen.De spreekuren zijn op maandag van 9.00 tot 12.00 uur in Buurthuis de Poort in Velp en op woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur bij Pand31 in Dieren.

Het laten zien van een legitimatiebewijs en inkomensgegevens is niet nodig.