Gratis bandenpomp in Brummen

BRUMMEN – Automobilisten kunnen gratis de banden van hun auto op spanning brengen bij de nieuwe duurzame bandenpomp in Brummen. De pomp staat aan de burgemeester Dekkerstraat, werkt geheel op zonne-energie en is door iedereen gratis te gebruiken.

Rijden met onderspanning zorgt voor extra CO2-uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. Het is daarom belangrijk om de banden op de goede spanning te hebben. De Slimme Bandenpomp kan hierbij helpen. Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen vindt het een mooi initiatief: “Banden oppompen kost bij tankstations vaak geld. Door het gratis, middenin het dorp en vlakbij de winkels, aan te bieden, verwachten we dat meer mensen de banden op goede spanning houden. Dat is goed voor het milieu en kost je minder brandstof. Ik verwacht dat veel mensen er gebruik van gaan maken.”

De bandenpomp is geplaatst door Band op Spanning. Deze organisatie bestrijdt de vervuiling en negatieve gevolgen die automobiliteit met zich meebrengt. Er staan inmiddels 125 Slimme Bandenpompen in Nederland en nu ook een in Brummen. Binnenkort zal er ook een pomp in Eerbeek geplaatst worden.

De slimme bandenpomp is gratis te gebruiken en laat direct zien hoeveel euro de eigenaar bespaart. Dat blijkt al snel 21,50 euro per gebruik te zijn. De pomp vraagt de gebruiker om een donatie of fooi voor gebruik. Deze kan contactloos betaald worden. De bandenpomp is door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. Het touch screen display helpt met juist instellen, geeft tijdens gebruik weer wat er gebeurt en toont na afloop direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot. Het gemakkelijke gebruik stimuleert dat automobilisten zelf (vaker) de spanning controleren. De totale besparingen van de pomp zijn zichtbaar op www.bandopspanning.nl.