Giften niet direct meer gevolg voor bijstandsuitkering

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De colleges van de gemeenten Rheden en Rozendaal hebben op dinsdag 8 februari besloten dat inwoners met een bijstandsuitkering tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen, zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Deze regel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.

In juli vorig jaar heeft de gemeenteraad van Rheden een motie aangenomen waarin het college van Rheden werd opgeroepen een vrijstelling in te voeren voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen voor giften tot een bedrag van 1200 euro. Vanaf oktober 2021 geldt alleen nog maar een meldplicht als de giften boven die .200 euro op jaarbasis uitkomen. Wethouder Gea Hofstede legt uit: “Voor inwoners met een bijstandsuitkering is het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe fijn is het dan als iemand je af en toe iets toeschuift of je boodschappen betaalt. Zo kunnen we elkaar helpen om het leven wat mooier te maken.”

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen in februari via een nieuwsbrief bericht hierover. Ook op de website van de gemeente Bijstandsuitkering – gemeente Rheden is deze informatie te vinden. De gemeente Rozendaal heeft besloten mee te gaan in deze ontwikkeling, voor Rozendaalse inwoners gaan dezelfde regels gelden.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen de zogenaamde boodschappenboete te schrappen. De aanleiding hiervoor was de ophef die ontstond over het terugvorderen van de uitkering bij een inwoner van de gemeente Wijdemeren die boodschappen van haar moeder kreeg. Gelukkig was dat niet aan de orde in de gemeente Rheden. Het is nu aan het nieuwe kabinet het schrappen van deze boodschappenboete verder uit te werken. Door uitvoering te geven aan de raadsmotie loopt Rheden (en Rozendaal), in navolging van onder andere de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Amsterdam, voor op deze landelijke ontwikkeling.