GGD Gelderland-Midden vanmiddag dicht

REGIO – Vanwege de storm (code oranje) zijn alle test- en vaccinatielocaties in Gelderland-Midden vandaag vanaf 12.15 uur gesloten. Het gaat onder andere om de locaties in de gemeenten Rheden, Rozendaal, Doesburg, Arnhem, Duiven en Zevenaar.

Mensen die een afspraak hadden staan voor het testen of vaccineren worden gebeld voor een nieuwe afspraak. De GGD verwacht morgen op normale tijd geopend te zijn.