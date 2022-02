GGD drie dagen bij Servicepunt in Eerbeek

EERBEEK – GGD Noord- en Oost Gelderland is van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 februari aanwezig bij het Servicepunt in Eerbeek. Iedereen kan hier tussen 11.00 en 19.30 uur terecht om vragen te stellen over het coronavirus en de coronavaccinatie. Ook kan er zonder afspraak worden gevaccineerd.

De GGD komt naar Eerbeek om het iedereen makkelijk te maken om langs te komen, informatie te verzamelen en een prik of booster te halen. Medewerkers van de GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoorden alle vragen, zodat twijfelaars een keus kan maken op basis van goede, open en eerlijke informatie. Iedereen kan binnenlopen voor een eerste of tweede vaccinatie. De booster is alleen voor iedereen van 18 jaar of ouder. Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar moet wel eerst een afspraak gemaakt worden door te bellen naar het landelijke afsprakennummer 0800-7070.

De tijdelijke pop up-locatie bij het gemeentelijk Servicepunt aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeek is op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 februari geopend van 11.00 tot 19.30 uur.

Van maandag 21 tot en met woensdag 23 maart komt de GGD wederom naar de gemeente Brummen. Ook dan is er vrije inloop van 11.00 tot 19.30 uur. Waar de pop up-locatie dan is te vinden is nu nog niet bekend.

www.ggdnog.nl/corona