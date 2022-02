Gerrie Keizer van jeu de boulesclub in het zonnetje gezet

RHEDEN – Bijna 33 jaar is Gerrie Keizer uit Rheden coördinator geweest van de jeu de boulesclub van CKC Rheko. Onlangs nam ze afscheid van deze functie en heeft ze het stokje overgedragen aan Tjalling de Boer. Gerrie blijft nog wel meedoen als speler. Er werd haar een welverdiende bos bloemen overhandigd, in het bijzijn van alle mede jeu de boulers.

De jeu de boulesclub is opgericht in 1989. Op het oude Rhekoveld, waar nu de C. Weertsemastraat is, werd destijds op gras gespeeld. In 1991 werd Rheko verplaatst naar de huidige locatie aan de andere kant van de IJsselsingel in verband met de bouw van ‘het gele dorp’. Momenteel zijn er ruim 20 leden actief, waarvan twee al vanaf het eerste uur. Gerrie Keizer is er hier eentje van.

Hoewel regelmatig de meetlat tevoorschijn komt om de afstand tot het kleine houten balletje te bepalen, is de Jeu de Boules club van CKC Rheko vooral een gezellige ontmoetingsplek voor 50-plussers. Er wordt niet alleen een balletje gegooid, maar ook een praatje gemaakt en een drankje gedronken in de kantine of op het terras. Het is dus een leuke sport om mensen te leren kennen en nieuwe vriendschappen te sluiten. Bij CKC Rheko wordt recreatief Jeu de Boules gespeeld, er wordt niet meegedaan aan competities met andere clubs. Wel wordt ieder jaar een onderling toernooi gespeeld, met als afsluiting een etentje.

De winterstop is bijna voorbij. Vanaf medio april zullen er weer ballen gegooid worden. Dit gebeurt elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur op de banen naast het clubgebouw van CKC Rheko. Voor alle senioren die kennis willen maken met jeu de boules is het mogelijk om een keer gratis te komen proefdraaien. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar rheko@rheko.nl.