Gemeentehuis wordt ontmanteld

DE STEEG – Maandag 14 februari overhandigde wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden officieel de sleutel van het gemeentehuis in De Steeg aan Richard Vlasman van Vlasman Sloopwerken. Deze week is gestart met de sloop van het pand.

Vlasman gaat de materialen die vrijkomen uit het gemeentehuis voor bijna 100 procent circulair hergebruiken. Daarom gaat het slopen in een aantal fases. Eerst worden alle herbruikbare onderdelen gedemonteerden verwijderd. Denk aan deuren, toiletten, panelen en ga zo maar door. Een deel van de materialen wordt opnieuw gebruikt in het nieuwe gebouw, zoals de houten plafonds, de keuken en de werkplekken.

Andere spullen krijgen een nieuw leven bij een nieuwe eigenaar. Zo krijgt Scouting Rhedense Pioniers een aantal binnendeuren, buitenmeubilair, bestrating, toiletten en ander materiaal voor het clubhuis. Wethouder Ronald Haverkamp is trots dat de gemeente Rheden op deze manier een invulling kan geven aan circulariteit. “We nodigen dan ook iedereen uit om het voorbeeld van de scouting te volgen en te kijken of uw organisatie of vereniging gebruik kan maken van sloopmaterialen.” Inwoners die voor bijvoorbeeld een vereniging of buurthuis interesse hebben in producten of materialen, kunnen contact opnemen met de gemeente of direct met sloopbedrijf Vlasman via de QR-code op de bouwdoeken.

Als de bruikbare materialen zijn weggehaald, wordt het asbest uit het pand verwijderd. Daarna begint Vlasman met het slopen van het gebouw. Dit zal rond het midden van het jaar zijn.