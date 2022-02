Gemeente biedt snippergroen te koop aan in Loenen

LOENEN – Veel aanwonenden van de oude Bruisbeek in Loenen hebben een stukje grond, waar vroeger de beek liep, in gebruik bij hun tuin. De gemeente Apeldoorn heeft hen nu aangeschreven met het verzoek dit stukje gemeentegrond officieel over te kopen.

Loenen is bijzonder rijk aan sprengen en beken. Veel welbronnen leveren al eeuwenlang het water, dat gebruikt werd voor de productie van papier en later in de wasserijen. De meeste welbronnen functioneren nog prima en geven veel water. Samen vormen deze welbronnen de Loenense Molenbeek, die bij de Middelste Molen onder het Apeldoornsch kanaal doorstroomt. Dit oude papierfabriekje maakt nog altijd gebruik van de waterkracht door het vallende water op een waterrad. Er wordt nog vaak op de aloude wijze papier gemaakt.

Een van de welbronnen en beken die verloren zijn gegaan, is de Bruisbeek nabij De Droefakkers. Deze beek gaf vroeger veel water, maar kwam halverwege vorige eeuw, wellicht door verzanding, droog te staan. Op verschillende plekken werd de beek van lieverlee gedempt. Op oude foto’s is het hekwerk nog te zien waar de beek bij Cafetaria Engelbert onder de Eerbeekseweg doorstroomt.

Het grootste deel van de Bruisbeek is landbouwgrond of struikgewas geworden met bomen. Bewoners van de Molenbeek hebben de beek en het aangrenzende stuk bos bij hun tuin aangetrokken. Hierbij werd de aloude Bruisbeek gedempt. Slechts op één plek is nog te zien waar de Bruisbeek vroeger heeft gestroomd.

Langs de beek was en is nog steeds een openbaar fietspad van de gemeente Apeldoorn. De gemeente is bezig met het in kaart brengen van het zogenaamde snippergroen. Dit zijn kleine stukjes gemeentegrond die vaak grenzen aan particuliere tuinen. Vooral in de nieuwbouwwijken is dit veel te vinden. Vaak hebben de aanwonenden de stukjes grond in gebruik genomen. Ook aan de Bruisbeek is dit gebeurd.

Veel aanwonenden hebben nu van de gemeente een schrijven ontvangen met het verzoek om het stuk(je) grond te kopen. Zo ook de aanwonenden van de oude Bruisbeek, waarbij het voor sommigen een fors strook grond betreft. De bewoners laten weten eerst eens in gesprek te willen met de gemeente Apeldoorn, want het stukje grond (de gedempte beek en naastliggende strook) willen ze zeker niet kwijt, maar ook geen (fors) bedrag betalen.

Foto: Zo was vroeger de oude Bruisbeek te zien