Gedeputeerde op bezoek in Hall

HALL – Woensdag 9 februari bracht gedeputeerde Peter Kerris een werkbezoek aan Hall. Het werkbezoek was, in samenwerking met Hall Leeft!, georganiseerd door de afdelingen PvdA en GroenLinks in Brummen en Voorst. Beide partijen wilde de gedeputeerde graag kennis laten maken alle bijzondere burgerinitiatieven in het dorp Hall, waaronder de 24 nieuwe woningen voor starters op de Wheemekamp. En aangezien de gedeputeerde Kerris verantwoordelijk voor de woningbouw in Gelderland, leek het partijen het een goed idee hem kennis te laten maken met woningbouw in handen van inwoners.

De gedeputeerde werd door de voorzitter van Stichting Hall Leeft!, Lisette Bosch, welkom geheten in de basisschool de Vossestaart. Samen met de directeur van de school, gaf ze een toelichting op het ontstaan van initiatief, de dreigende sluiting van de school en de enorme energie die dat gaf aan de inwoners van Hall. Sindsdien is er een groot aantal van werkgroepen actief. Eén van die werkgroepen is Hall Bouwt!, die met veel doorzettingsvermogen 24 betaalbare starterswoningen heeft gerealiseerd. De voorzitter van de werkgroep, André van Welie, gaf een uitgebreide toelichting op de realisatie van de woningen. Vervolgens was er een rondleiding door de gloednieuwe wijk. Na afloop liet gedeputeerde Kerris er geen misverstand over bestaan: “Dit is een uniek initiatief.” De bijeenkomst werd afgesloten in de kerk, waar Lisette en André nog een toelichting gaven op de toekomst van dit voor Hall zo karakteristieke monument.