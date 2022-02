Funked Up in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Op zondag 20 februari speelt de jazzformatie Funked up versterkt in de zaal van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het optreden begint om 14.30 uur en de entree is gratis. Funked Up is een formatie van jonge musici en speelt composities uit de funk, jazz en soultraditie van de jaren ’60 en ’70. Hits van nu steken ze in een nieuw jasje en ze spelen ook eigen stukken.

www.devroolijkefrans.nl