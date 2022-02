Foto-expositie met thema Duurzaamheid

DIEREN – Twaalf leden van Fotoclub VeluwezOOm exposeren komende weken met foto’s rondom het thema ‘duurzaamheid’. Deze tentoonstelling is tot half april te zien in de Bundel aan het Ericaplein in Dieren.

Het publiek kan kijken naar twaalf werken met elk een eigen karakter, visie en verhaal. De fotografen zijn creatief geweest met het onderwerp. Ze dachten na over wat duurzaamheid en schone energie eigenlijk zijn en hoe dit zich het beest laat vertalen in een pakkend beeld. Een aantal fotografen kwam met heel concrete beelden, terwijl anderen blijk geven van de verdeeldheid die er bij iedereen bestaat over de impact van duurzaamheid in ieders dagelijks leven. De expositie is gratis te bekijken tijdens de openingsuren van De Bundel.

www.fotoclub-veluwezoom.nl