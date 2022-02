Foi, Foi: Ut tweede kindje

Met kinderen ku’j veur grote verrassingen kommen te stoan. Dat he’j al vanaf de geboorte. Ie maak van alles mee, mooie maar soms ok minder mooie dingen. Maar ik heuren van Peter toch un mooi verhaaltjen dat alles met kinderen te maken hef. Mo’j is heuren wat d’r vrogger echt is gebeurd in un darp an de Iessel.

Zo’n vieftig joar elejen zol d’r in dat darp in un gezin un tweede kindjen geboren worden. Peter en Truus hadden al un deerntje en hoapen noe op un jongetje. Ut ging met moeder Truus niet helemoal noar wens. De bevalling zol in ut ziekenhuus gebeuren. De vader vond dat best. In die tied mochen de vaders d’r nog niet bie wèzen in dat ziekenhuus. Dat gaf alleen maar onrust vonden de dokters. De vaders wörden d’r pas bie eroepen as alles achter de rugge was. Um de anstoande moeder wat te ondersteunen, och dat vonden ze toen niet zo neudig.

Toen Truus vuulen dat ut mos gebeuren, wörden zee deur Peter noa ut ziekenhuus ebrach. De anstoande moeder wörden noa de kroamafdeling ebrach. Ut duren nog wel effen, maar toen was d’r toch un wolk van un dochter geboren. Alles zag d’r prima uut. De olders waren arg blie. De naam Elsje hadden ze al af esproaken. Umlieks noa de geboorte ging Peter op huus an um ut oldste deerntjen op te halen, maar eerst mos hee nog wat regelen. Vanuut ut ziekenhuus ging hee eerst bie de krante an um de geboorteadvertentie af te geven en noa de drukkerie um de kaartjes te bestellen.

Toen Peter thuus kwam, worden d’r direct an ebeld. De buurvrouw was doar met un boodschap. Hee mos direct weer in ut ziekenhuus kommen, weurumme dat wist zee niet. Peter snappen d’r gien mieter van. Hee had wel begrepen dat ut niet echt wat args was met moeder en dochter. Toen Peter effen later de verloskamer binnenkwam vielen zien ogen bienoa uut de kop. Want wat bleek? In de wiege noas Truus lagen nu twee baby’s. Moeder Truus lachen. Peter mot heel arg bedonderd hebben ekeken. Zee zei tegen um: “Krek toen ie weg waren kreeg ik weer weeën. De zuster wist d’r ok gien road mee en roep de dokter d’r bie en onderzoch mien nog is goed. Hee ontdekken un tweede baby. Hee had al die tied niet in de gaten ehad dat ut ging um un tweeling. Ut was toen heel gauw bekeken en effen later was d’r weer un deerntjen. Noe he’w d’r drie!”

De dokter ok verrast. Maar ja in die tied waren d’r gien echo’s en foto’s woar ie tegenwoordig alles met kunt zien. Ut tweede kindjen hadden achter de ander elegen, zodat de dokter ze niet had kunnen vuulen. Ut kindjen was wel un uurtjen te lang ‘onderweg’ ewes, maar hef d’r gien schade van ondervonden. D’r zat veur vader Peter niks anders op dan rap weer de fietse op te goan en weer noa de krante en drukkerie te goan. Want de tekst mos snel veranderd worden. Gelukkig hadden ze un reserve naam Ria bedach en dat kreeg ut deerntje. De ‘blindganger’ is later un bar mooi deerntje ut wörden die met heur studie nog varre hef eschup. Zo maak ie van alles mee met ut grut.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Lach eerst um oezelf veurdat anderen dat kunt