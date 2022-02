Foi, Foi: Soep

Dit keer un bitjen un smerig verhaaltjen. A’j d’r niet van holt ku’j ut bèter oaversloan. Ule bint ewaarschuwd. Dus kom d’r later niet met an dat de schriever gien net verhaaltjen had. Bie de huuzen stonden vrogger van die holten huusies met un hartjen d’r in. Ze nuumen dit gewoon ut huusien of ok wel nummer 100, de plee, poepdeuze en wat al niet meer. Ut waren van die tonnen die van tied worden leug ebrach op ut land of argens anders. Doar goat heel wat verhalen oaver zo’n huusien. Ut was wel lastig a’j ’s nachts neudig mossen. Noa buuten toe was kold en nat en veur de vrouwluu ok wat angstig. Ie konden nooit weten of d’r ok un keerl rondspoken. Ze hadden dan altied un po (of pispot) in de buurte. In de berrekaste stond de pot op de planke en in de sloapkamers onder berre. Ie mos oe altied weten te redden. De pot worden de volgende dag leug ebrach in de WC of tonne.

Bie Toon en Drika speulen ut volgende verhaal af dat alles met un pispot te maken hef. Dit echtpaar wonen op un boerderië en hadden un beste trop blagen. Ze sliepen in de berrekasten en op un paar sloapkamers. De plee was op dèèle en mossen ’s nachts dus vake un ende lopen. Moeder Drika had wel un paar po’s in huus, maar un paar kinder waren niet arg lekker. Drika kwam wat tekort. Zee wist oaveral wel un oplossing veur.

Dientjen en Teuntjen wollen ok po meenemmen noa berre. Die was d’r niet dus, zei Drika: “Nem die olde panne maar die veur op geute steet.” Dat vonden de deerntjes best en redden zich d’r best mee. De panne wörden veur dat doel un paar keer gebruuk en toen weer op dèèle ezet.

Moeder Drika wörden ziek en d’r kwam hulpe in huus. Un vrouw uut ut darp kwam ut huusholdelijk wark doen. Dat mos ok wel, want met un trop blagen is d’r altied veul te doen.

Tonia was d’r al un paar dagen en toen kwam zee op ut idee um un panne arwtensoep te koaken. Ze zoch in de keuken en op de geute noa un goeie grote panne. Die kon ze niet vinden. Un paar waren d’r nog in gebruuk en toch wol zee graag soep koaken. Noe was Tonia niet zo bar helder en zeker gien poetskatoen. Ze besloat um de panne van deele te pakken. Hee was niet al te schoon maar met un sopjen was ut zo weer helder. Rap hierin alle spullen wat nodig was veur un lekkere soep: un varkenstart, un paar poten, spek, arwten en nog meer. De luu zollen dat lekker vinden. Alles broddelen lekker op ut fornuus. U roak best.

’s Middags kwam de panne op toafel. Dientjen en Teuntjen verschoaten van kleur toen ze de bekende panne zagen die un paar wèken eerder dienst edaon had as po. Zo dorsten niks te zeggen maar aten d’r haost niks van. Ze hadden un smoesjen oaver pien in de buuk. De anderen aten d’r smakelijk van. Tonia hef ut nooit eweten, maar de deerntjes heb ut d’r later vake oaver ehad…

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wa’j niet kunt veranderen mo’j maar oaver oe hen loaten kommen