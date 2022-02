Foi, Foi: Kostbare viool

Toen un vrouw in disse streek met de pruttel op zolder an ut opruumen waren, zag zee in un olde kaste un viool liggen. Zee bekeek dat is goed en zag in de klankgaten van ut ding ut opschrift ‘Stradivarius Cremona’. De naam dus van un beroemde vioolbouwer. “Verduld pa”, zei ze tegen heur vader, “ie heb un kostbare viool in huus. Kiek maar hier steed ut in eschreven. Ik denk dat ut ding un bult geld weerd is.”

Heur vader bekeek zich dat ok is goed en ja heur, hee zag ut ok stoan. “Hoe wil ie dat aan de weet kommen”, vroeg hee aan zien dochter die al un kleur kreeg as zee dach an zoveul geld. “Ik schrieve wel noa un veilinghuus en dan heur ik ut wel hoe ut varder mot. Ut zal mien wel is benieuwen wat ze d’r van zek.”

De dochter pakken ’s middags de penne en schreef noa de keerl van ut veilinghuus in Amsterdam. Ze kreeg umslieks berich terugge dat zee ut beste noa un bekende vioolbouwer in Amsterdam kon goan. Die man wist d’r alles van.

Toen rap noa de vioolbouwer in Amsterdam. Ze wollen d’r gewoon un dagjen uut van maken. Onderweg wörden d’r van alles oaver eproat. Ze rèkenen d’r wel un bitjen op dat de viool un votse geld weerd was. De zoon zei nog wel: “Rèken d’r maar niet teveul op. Ut kan nog best tegenvallen. Hier en doar komp nog wel dure dingen te veurschien maar dit zal ut wel niet wèzen.”

De schoondochter zei in un baldadige buuie: “Ik rèken d’r wèl op dat die keerl zeg dat ut un Stradivarius is. As hee zeg dat ut un klungel is en gien bliksum weerd is, pak ik ut ding sloa um op zien kop kapot.” D’r wörden veul oaver elachen en toen waren ze in Amsterdam. Noa wat zuuken en toen hadden ze ut adres evonden. De zoon halen de viool uut de weekendtasse, want un koffer was d’r ook niet meer. De man, iele kent dat wel, zo’n sjofele keerl met un grote board en kale kop, lang hoar; keek en loeren. Maar hee keek wel bedenkelijk. “Helaas”, zei hee, “ik moet u teleurstellen. Het is geen Stradivarius. Het staat er wel in, maar het is zeker geen viool van deze beroemde instrumentbouwer.” De man wol nog varder goan met ut uutleggen wat ut wel was, toen de schoondochter toch in de lach schoat. Niet mooi meer. Ze zag ut al veur zich. De viool kats kapot op de kale kop van die keerl. Vader en zoon schamen zich kapot veur de slappe lach van hun reisgenoot. De man kreeg un uutleg, want hee menen dat hee uut elachen wörden. De zoon maken ut af met un smoesjen. Hee vatten ut sportief op en vertellen dat de viool ruum honderd joar old was en afkomstig uut de Bohemen en un gewone viool was en maar iets weerd was. Ut drietal nam afscheid en maken d’r varder nog un mooie dag van in Amsterdam. Ze heb d’r later nog veul plezier umme ehad. De ‘Stradivarius-viool’ hangt noe als sieroad bie de zoon in Wilp an de muure. Of ut opschrift noe un geintjen is ewes of bedoeld as vervalsing zal altied un roadsel blieven.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ut verleden ku’j niet veranderen, wel de toekomst