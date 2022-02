Feestelijke opening voor Bakkerij de Winkel

BRUMMEN – Een feestelijk moment voor Bakkerij de Winkel. Op zaterdag 29 januari openden Erno de Winkel en Sander de Rooij hun nieuwe zaak op het Marktplein in Brummen. Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen was aanwezig bij de opening. Na de brand in 2019, die de complete bakkerij verwoestte, werden klanten de afgelopen twee jaar geholpen vanuit een tijdelijke vestiging in de Ambachtstraat. Nu kunnen zij weer terecht op de vertrouwde locatie aan het Markplein.