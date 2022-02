Expositie van Frank van Klaveren in de Paperclip

VELP – Tot vrijdag 25 maart is er weer een nieuwe expositie in de lichtstraat van ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van De Paperclip. Exposant is Frank van Klaveren uit Rheden.

“Het is voor mij een grote verrassing hoe mijn schilderijen uitkomen in de lichtstraat, omdat het naar ik hoor nogal kleurrijk is wat ik maak”, vertelt de 53-jarige kunstenaar uit Rheden. “Door zuurstoftekort bij de geboorte, heb ik een lichte hersenbeschadiging. Hierdoor is het mij nooit gelukt op de reguliere arbeidsmarkt mee te komen. Na 10 jaar proberen, zag ik in dat dit niet ging lukken. Ik heb het roer omgegooid, ben toen allerlei vrijwilligerswerk gaan doen. Daarnaast houd ik me graag bezig met creatieve activiteiten en verschillende sporten.”

Het werk van Frank is overwegend gemaakt met acrylverf, met uitzondering van een nat-in-nat schilderij en ééntje met krijt. “Mijn inspiratiebron is het experimenteren met kleuren. Hiermee denk ik een afwisselende expositie van verschillende schildertechnieken te hebben. Bijna allemaal gemaakt bij het activiteitencentrum van Siza, in het Dorpshuis te Rheden.” De schilderijen van Frank hebben geen naam of onderwerp. “Ik laat het graag aan de verbeelding van de kijker over.”