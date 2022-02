Expositie bij Strijland

RHEDEN – Verschillende kunstenaars uit Velp en Rheden exposeren hun schilderijen in Pannekoekhuis Strijland in Rheden. Ali Bonsma, Francien Bokkes, Theo Bartels, Astrid Kieft en Rineke van Rijt tonen hun kleurige en sfeervolle schilderijen in verschillende stijlen. De expositie duurt tot eind maart.