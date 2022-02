Expositie ‘Bij de Dokter’

DIEREN/VELP – Tot half april exposeert beeldend kunstenaar Beatrijs van den Bos schilderijen en illustraties in de Dierense huisartsenpraktijk Hagenau en gezondheidscentrum Een Plus in Velp.

Beatrijs van den Bos kwam in 1979 uit ‘t Gooi naar Arnhem om daar aan de Academie voor Beeldende Kunst te gaan studeren. Haar wens was om illustrator te worden, een specialisme waar destijds nog geen aparte opleiding voor bestond. In 1984 studeerde ze af op het vak Grafische Vormgeving.

Na een paar jaar te hebben gewoond en gereisd in Polen en Rusland vond Van den Bos een aantal uitgevers in Nederland waarvoor ze ging illustreren. In 2011 besloot ze het werken in opdracht te beëindigen. Ze hield haar atelier in Arnhem aan en maakt vanaf dat moment alleen nog vrij werk.

In 2012 exposeerde Van den Bos een deel van haar beelddagboeken. Een bijzondere tentoonstelling van haar meest persoonlijke tekeningen, waarvan door vormgever Leon Mommersteeg een rijk gevuld boek is gemaakt dat verkrijgbaar is bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Na 2012 volgden enkele exposities met voornamelijk tronies, koppen en andere karakterstudies.

Haar liefde voor de natuur maakt het onontkoombaar dat ze landschappen schildert. Haar favoriete plekken zijn onderwerp van talloze schilderijen.

‘Bij de Dokter‘ is een samenwerking tussen Huisartsenpraktijk Hagenau, Een Plus, Stichting Nieuwe Ruimte en Cultuurbedrijf RIQQ.