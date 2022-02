Exposanten laten werk zien in Plein 5

BRUMMEN – In de maanden januari, februari en maart exposeren drie kunstkringleden in Plein 5 te Brummen.

Gera Buter exposeert met haar glasfusing kunst. De techniek van glasfusen in de oven is ingewikkeld. Alles wordt met de hand, met een glassnijder, gesneden uit gekleurde glasplaten. En dan gaat het ontwerp in de oven. De oven wordt langzaam opgestookt tot zo’n 800 graden en dan weer heel langzaam afgekoeld.

Ook het werk van Ineke Rethans is te zien. Inekes passie is schilderen met aquarel. Het kleurenpalet van het aquarelleren gaf haar echter het gevoel dat ze zich niet optimaal kon uiten. In haar zoektocht naar een andere vorm is ze met acrylverf begonnen en is daar sindsdien niet meer mee gestopt. Ineke houdt van heldere kleuren en combineert deze tot uitbundige creaties. Deze kunnen zowel figuratieve als abstracte basis hebben. Ineke maakt ook graag abstracte schilderijen in gemengde techniek, vaak met acrylinkt en/of acrylverf.

De derde exposant is Jim van Iterson. Jim kocht van zijn eerste verdiensten een camera en is sindsdien gepassioneerd blijven fotograferen. Fotograferen is voor hem vooral kijken. Veel en intens kijken om te zien hoe de essentie van het moment of de plek kan worden gevangen in een beeld. Hij is autodidact. Hij heeft veel geleerd in fotoclubs en door af en toe een cursus bij onder andere de Amsterdamse Fotoacademie, maar vooral door het heel veel te doen. Hij heeft zelf met veel plezier fotografielessen gegeven, zowel de techniek als de artistieke kant.